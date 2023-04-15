Большие деньги: Илон Маск пообещал заплатить 1 миллион догикоинов тому, кто докажет слухи о нем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Илон Маск в своем Twitter написал, что заплатит 1 миллион догикоинов (криптовалюта) тому, кто сможет доказать слухи о нем, передает УНН.
Детали
Илон Маск говорит, что заплатит 1 миллион догикоинов тому, кто сможет доказать правдивость определенных слухов о нем. Так, Маск давно отрицал, что его отец был причастен к изумрудному руднику в Африке.
В 2018 году в интервью отец Илона, Эррол Маск заявил, что ему принадлежало 50% акций замбийского изумрудного рудника, а камни, добываемые там, принесли семье "так много денег, что порой они даже не могли закрыть свой сейф".
Однако, Илон Маск категорически отрицает эти заявления и теперь предлагает заплатить любому, кто сможет предоставить доказательства того, что шахты и вправду принадлежали их семье.
"Я заплачу миллион "Dogecoin" за подтверждение существования этой шахты!", - написал Маск.
Такое предложение американский миллиардер выдвинул в ответ на шутливый твит его подписчика:
"Илон Маск никогда не владел изумрудной шахтой. Открытое предложение 69 420 догикоинов для всех СМИ, которые публикуют ложную информацию. Пришлите мне доказательства его существования и возьмите свои догикоины".
Я заплачу миллион Dogecoin за доказательства существования этой шахты’!— Элон Маск (@elonmusk) 12 апреля 2023 года
По состоянию на сегодня, 1 миллион догикоинов составляет чуть менее 85 000 долларов.
Напомним
Илон Маск объявил о ведении монетизации контента в Twitter.