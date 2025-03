Великі гроші: Ілон Маск пообіцяв заплатити 1 мільйон догікоінів тому, хто доведе чутки про нього

Деталі

Ілон Маск каже, що заплатить 1 мільйон догікоінів тому, хто зможе довести правдивість певних чуток про нього. Так, Маск давно заперечував, що його батько був причетний до смарагдової копальні в Африці.



У 2018 році в інтерв’ю батько Ілона, Еррол Маск заявив, що йому належало 50% акцій замбійської смарагдової копальні, а каміння, яке добувається там, принесло сім’ї "так багато грошей, що часом вони навіть не могли закрити свій сейф".

Однак, Ілон Маск категорично заперечує ці заяви і тепер пропонує заплатити кожному, хто зможе надати докази того, що шахти і справді належали їх сім’ї.

"Я заплачу мільйон "Dogecoin" за підтвердження існування цієї шахти!", - написав Маск.

Таку пропозицію американський мільярдер висунув у відповідь на жартівливий твіт його підписника:

"Ілон Маск ніколи не володів смарагдовою шахтою. Відкрита пропозиція 69 420 догікоінів для всіх ЗМІ, які публікують неправдиву інформацію. Надішліть мені докази його існування та візьміть свої догікоіни".

I will pay a million Dogecoin for proof of this mine’s existence!

— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2023

Станом на сьогодні, 1 мільйон догікоінів становить трохи менше 85 000 доларів.

Нагадаємо

Ілон Маск оголосив про ведення монетизації контенту у Twitter.