Великі гроші: Ілон Маск пообіцяв заплатити 1 мільйон догікоінів тому, хто доведе чутки про нього
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Ілон Маск у своєму Twitter написав, що заплатить 1 мільйон догікоінів (криптовалюта) тому, хто зможе довести чутки про нього, передає УНН.
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Ілон Маск каже, що заплатить 1 мільйон догікоінів тому, хто зможе довести правдивість певних чуток про нього. Так, Маск давно заперечував, що його батько був причетний до смарагдової копальні в Африці.
У 2018 році в інтерв’ю батько Ілона, Еррол Маск заявив, що йому належало 50% акцій замбійської смарагдової копальні, а каміння, яке добувається там, принесло сім’ї "так багато грошей, що часом вони навіть не могли закрити свій сейф".
Однак, Ілон Маск категорично заперечує ці заяви і тепер пропонує заплатити кожному, хто зможе надати докази того, що шахти і справді належали їх сім’ї.
"Я заплачу мільйон "Dogecoin" за підтвердження існування цієї шахти!", - написав Маск.
Таку пропозицію американський мільярдер висунув у відповідь на жартівливий твіт його підписника:
"Ілон Маск ніколи не володів смарагдовою шахтою. Відкрита пропозиція 69 420 догікоінів для всіх ЗМІ, які публікують неправдиву інформацію. Надішліть мені докази його існування та візьміть свої догікоіни".
I will pay a million Dogecoin for proof of this mine’s existence!— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2023
Станом на сьогодні, 1 мільйон догікоінів становить трохи менше 85 000 доларів.
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