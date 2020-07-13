"Большая стройка": Президент назвал срок для подготовки плана по реализации объектов на 2021 год

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 866 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 11320 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104201 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118480 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153065 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117532 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143278 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104623 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 62098 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 86206 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 66567 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 51098 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 78467 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 114778 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 153065 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 143278 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 393694 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 344055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 1469 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 87388 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108653 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136676 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213672 просмотра
Актуальное
"Большая стройка": Президент назвал срок для подготовки плана по реализации объектов на 2021 год

"Большая стройка": Президент назвал срок для подготовки плана по реализации объектов на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 17581 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., - чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Думаю, до 1 сентября времени для этого достаточно”, — отметил Глава государства на совещании с членами Кабинета Министров.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, руководитель Координационного совета по реализации программы “Большая стройка” Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в пределах национальной программы “Большая стройка” идет по графику. В ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал о планах “Большой стройки” на 2021 год

Он отметил, что за месяц работы Координационного совета был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы “Большая стройка”, налажено отчетность и мониторинг работ по фото- и видеофиксации. Привлечен независимый технический надзор, который осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

“Касательно дорогах государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск и т.д.”, — сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на Буковине посетил школу, что входит в перечень “Большой стройки”

Что касается дорог местного значения, то, по словам Кирилла Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

“Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн — это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты „Большого строительства“. Например, Харьковская область. Сдаем 1 августа все дороги”, — сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство распределило 1,7 млрд грн на проекты по социально-экономическому развитию в регионах

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы “Большая стройка” капитально реконструируется строится с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов — 52%, в том числе школы — 57%, сады — 54%, спортивные сооружения — 41%.

По словам Алексея Чернышева, Минрегион тщательно мониторит реализацию программы “Большая стройка”, для чего был создан специальное мобильное подразделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регионы смогут выбрать по 3-4 акцентированным приоритам стратегии развития — Чернышев

“В рабочих поездках в регионы во время общения с людьми чувствую запрос общества на изменения и благодарность президентской программе за то, что десятки необходимых объектов в разных уголках страны будут наконец построены”, — отметил он.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе “Большая стройка”, дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы