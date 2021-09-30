Обширная застройка ожидает квартал в районе Дюковского парка в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Квартал в районе Дюковского парка в Одессе ждет большая застройка, рассчитанная на период до 2031 года. Общественные слушания по этому поводу объявила мэрия Одессы 30 сентября, передает УНН.
В пояснительной записке к детальному плану территории сообщается, что участок, ограниченный улицами Раскидайловской, Балковской, Грушевского и железной дорогой, занят “малоценными жилыми и нежилыми постройками”.
Мэрия намеревается создать здесь жилой комплекс — многоквартирный 6-ти-секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземными и наземными паркингами на более, чем 1 тыс. мест. Также планируется строительство детсада вместимостью до 10 групп и торгового центра.
Разработку детального плана территории согласовали депутаты городского совета на сессии в марте. Предложения и замечания граждан к проекту принимаются с 30 сентября по 1 ноября, а сами общественные слушания назначены на 21 октября.