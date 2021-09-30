Велика забудова очікує квартал у районі Дюковського парку в Одесі

У пояснювальній записці до детального плану території повідомляється, що ділянка, обмежена вулицями Розкидайлівською, Балківською, Грушевського і залізницею, зайнята "малоцінними житловими і нежитловими будівлями".

Мерія має намір створити тут житловий комплекс - багатоквартирний 6-ти-секційний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними та наземними паркінгами на більше ніж 1 тис. місць. Також планується будівництво дитсадка місткістю до 10 груп і торгового центру.

Розробку детального плану території погодили депутати міської ради на сесії в березні. Пропозиції та зауваження громадян до проекту приймаються з 30 вересня по 1 листопада, а самі громадські слухання призначені на 21 жовтня.