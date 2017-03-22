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Великобритания запретила перевозки гаджетов на авиарейсах

Великобритания запретила перевозки гаджетов на авиарейсах

Киев • УНН

 • 10752 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз электронных устройств, таких как лэптопы или планшеты, в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Запрет коснется любых гаджетов размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в больших устройствах, в том числе в планшетах и ​​плеерах, могут спрятать взрывное устройство.

Провозить такие гаджеты будет запрещено на рейсах британских авиакомпаний British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook и Thomson.

Кроме того, запрет коснется авиаперевозчиков из самых стран, рейсы из которых кажутся британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

Как сообщал УНН, сотовые телефоны не попадут под ожидаемый запрет на рейсах в США иностранных авиакомпаний.

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