Великобритания запретила перевозки гаджетов на авиарейсах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Власти Великобритании объявили о введении запрета на провоз электронных устройств, таких как лэптопы или планшеты, в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Запрет коснется любых гаджетов размером больше среднего смартфона. Британские власти опасаются, что в больших устройствах, в том числе в планшетах и плеерах, могут спрятать взрывное устройство.
Провозить такие гаджеты будет запрещено на рейсах британских авиакомпаний British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook и Thomson.
Кроме того, запрет коснется авиаперевозчиков из самых стран, рейсы из которых кажутся британским властям потенциально опасными. Речь идет о Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.
Как сообщал УНН, сотовые телефоны не попадут под ожидаемый запрет на рейсах в США иностранных авиакомпаний.