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Велика Британія заборнить перевезення гаджетів на авіарейсах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Влада Великої Британії оголосила про введення заборони на провезення електронних пристроїв, таких як лептопи або планшети, в салоні літаків, що прибувають з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії, передає УНН з посиланням на ВВС.

Заборона торкнеться будь-яких гаджетів розміром більше середнього смартфона. Британська влада побоюється, що в більших пристроях, у тому числі в планшетах і плеєрах, можуть заховати вибуховий пристрій.

Провозити такі гаджети буде заборонено на рейсах британських авіакомпаній British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook і Thomson.

Крім того, заборона торкнеться авіаперевізників із самих країн, рейси з яких здаються британській владі потенційно небезпечними. Йдеться про Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.

Як повідомляв УНН, стільникові телефони не потраплять під очікувану заборону на рейсах до США іноземних авіакомпаній.

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