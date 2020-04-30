Великобритания прошла пик вспышки COVID-19 - Джонсон

Джонсон сказал, что Великобритания “преодолела пик” вспышки вируса, но подчеркнул, что страна не должна “рисковать вторым всплеском”.

Премьер также сказал, что медицинские маски для лица будут “полезны” как часть стратегии выхода из карантина.

По данным СМИ, около 26 771 человек уже умерли от вируса в Великобритании.

Как сообщал УНН, Великобритания резко откорректировала в сторону увеличения официальную статистику количества умерших вследствие болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус. Согласно новым данным, количество жертв составляет 26 097.