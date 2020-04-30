Велика Британія пройшла пік спалаху COVID-19 - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що пік спалаху коронавірусної хвороби в країні - позаду. Про це глава британського уряду сказав під час прес-конференції в четвер, передає УНН з посиланням на BBC.
Джонсон сказав, що Велика Британія "подолала пік" спалаху вірусу, але наголосив, що країна не повинна "ризикувати другим сплеском".
Прем'єр також сказав, що медичні маски для обличчя будуть "корисні" як частина стратегії виходу з карантину.
За даними ЗМІ, близько 26 771 осіб вже померли від вірусу у Великій Британії.
Як повідомляв УНН, Велика Британія різко відкоригувала в бік збільшення офіційну статистику кількості померлих внаслідок хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус. Згідно з новими даними, кількість жертв становить 26 097.