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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65698 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 129394 просмотра

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8 марта, 10:25 • 136556 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Ведущий прокомментировал отказ Украины от участия в "Детском Евровидении"

Ведущий прокомментировал отказ Украины от участия в "Детском Евровидении"

Киев  •  УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, который проходил в Киеве, Тимур Мирошниченко прокомментировал заявление Национальной общественной телерадиокомпании Украины о том, что из-за отсутствия средств Украина не отправит своего конкурсанта на следующий детский песенный конкурс Евровидение. Соответствующие сообщение ведущий сделал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украина впервые не будет участвовать в "Детском Евровидении"... Впервые с 2006 ... Причина банальна - нет денег, недофинансирование, нежелание ... Я работаю на Первом уже 13 лет. И всегда канал находил возможность делать свои топовые эксклюзивные проекты под брендом "Евровидение". Что мы видим сейчас? Уже три года отбор на взрослый конкурс делает другой канал, в этом году еще и трансляцию продали туда же ... Теперь нет денег отобрать ребенка, который будет представлять страну на международной арене ... Для меня это личная трагедия! Почти половину своей жизни я посвятил работе на этом конкурсе ... где мы прославляем Украину не хуже, чем, к примеру, спортсмены ... Это дно! Общественное телевидение не строится шантажом и личными амбициями ... Искренне верю, что сильные нашей страны исправят ситуацию! И не конкретно с "Детским", а с Общественным в целом. Так оно не построится ...", - написал Мирошниченко.

Ведущий Евровидения также призвал пользователей соцсети распространять сообщение для того, чтобы его увидел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, 9 июля утром НТСУ опубликовала заявление, в котором говорится о невозможности для Украины принять участие в следующем детском песенном конкурсе Евровидение из-за того, что у государства нет средств для создания отборочных туров для кандидатов и другого ряда расходов, связанных с участием в конкурсе участника от Украины.

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