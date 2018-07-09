Ведущий прокомментировал отказ Украины от участия в "Детском Евровидении"

"Украина впервые не будет участвовать в "Детском Евровидении"... Впервые с 2006 ... Причина банальна - нет денег, недофинансирование, нежелание ... Я работаю на Первом уже 13 лет. И всегда канал находил возможность делать свои топовые эксклюзивные проекты под брендом "Евровидение". Что мы видим сейчас? Уже три года отбор на взрослый конкурс делает другой канал, в этом году еще и трансляцию продали туда же ... Теперь нет денег отобрать ребенка, который будет представлять страну на международной арене ... Для меня это личная трагедия! Почти половину своей жизни я посвятил работе на этом конкурсе ... где мы прославляем Украину не хуже, чем, к примеру, спортсмены ... Это дно! Общественное телевидение не строится шантажом и личными амбициями ... Искренне верю, что сильные нашей страны исправят ситуацию! И не конкретно с "Детским", а с Общественным в целом. Так оно не построится ...", - написал Мирошниченко.

Ведущий Евровидения также призвал пользователей соцсети распространять сообщение для того, чтобы его увидел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, 9 июля утром НТСУ опубликовала заявление, в котором говорится о невозможности для Украины принять участие в следующем детском песенном конкурсе Евровидение из-за того, что у государства нет средств для создания отборочных туров для кандидатов и другого ряда расходов, связанных с участием в конкурсе участника от Украины.