Ведучий прокоментував відмову України від участі у "Дитячому Євробаченні"

“Україна вперше не братиме участь у "Дитячому Євробаченні"... Вперше з 2006... Причина банальна — немає грошей, недофінансування, небажання... Я працюю на Першому вже 13 років. І завжди канал знаходив можливість робити свої топові ексклюзивні проекти під брендом „Євробачення“. Що ми бачимо зараз? Уже три роки відбір на дорослий конкурс робить інший канал, цього року ще й трансляцію продали туди ж... Тепер немає грошей відібрати дитину, яка представлятиме країну на міжнародній арені... Для мене це особиста трагедія! Майже половину свого життя я присвятив роботі на цьому конкурсі... де ми прославляємо Україну не гірше, аніж, приміром, спортсмени...Це дно! Суспільне телебачення не будується шантажем і особистими амбіціями... Щиро вірю, що сильні нашої країни виправлять ситуацію! І не конкретно з "Дитячим", а з Суспільним у цілому. Так воно не збудується...”, — написав Мірошниченко.

Ведучий Євробачення також закликав користувачів соцмережі поширювати допис для того, щоб його побачив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 9 липня ранком НТСУ опублікувала заяву, в якій йдеться про неможливість для України взяти участь в наступному дитячому пісенному конкурсі Євробачення через те, що держава не має коштів для створення відбіркових турів для кандидатів та іншого ряду витрат, пов’язаних з участю в конкурсі учасника від України.