Ведучий прокоментував відмову України від участі у "Дитячому Євробаченні"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017, що проходив у Києві, Тимур Мірошниченко прокоментував заяву Національної суспільної телерадіокомпанії України про те, що через відсутність коштів Україна не відправить свого конкурсанта на наступний дитячий пісенний конкурс Євробачення. Відповідний допис ведучий зробив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Україна вперше не братиме участь у "Дитячому Євробаченні"... Вперше з 2006... Причина банальна — немає грошей, недофінансування, небажання... Я працюю на Першому вже 13 років. І завжди канал знаходив можливість робити свої топові ексклюзивні проекти під брендом „Євробачення“. Що ми бачимо зараз? Уже три роки відбір на дорослий конкурс робить інший канал, цього року ще й трансляцію продали туди ж... Тепер немає грошей відібрати дитину, яка представлятиме країну на міжнародній арені... Для мене це особиста трагедія! Майже половину свого життя я присвятив роботі на цьому конкурсі... де ми прославляємо Україну не гірше, аніж, приміром, спортсмени...Це дно! Суспільне телебачення не будується шантажем і особистими амбіціями... Щиро вірю, що сильні нашої країни виправлять ситуацію! І не конкретно з "Дитячим", а з Суспільним у цілому. Так воно не збудується...”, — написав Мірошниченко.
Ведучий Євробачення також закликав користувачів соцмережі поширювати допис для того, щоб його побачив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Нагадаємо, 9 липня ранком НТСУ опублікувала заяву, в якій йдеться про неможливість для України взяти участь в наступному дитячому пісенному конкурсі Євробачення через те, що держава не має коштів для створення відбіркових турів для кандидатів та іншого ряду витрат, пов’язаних з участю в конкурсі учасника від України.