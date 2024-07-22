Постепенно, с каждым днем количество отказов в пересечении границы мужчинам из-за отсутствия военно-учетного документа падает. За минувшие сутки 28 человек получили отказ в пересечении границы из-за отсутствия документа. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Количество отказов, к примеру 17 июля была на уровне 87 человек, которые не имели военно-учетного документа ... Но постепенно, с каждым днем количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа падает и за минувшие сутки 28 человек получили отказ в пересечении границы из-за того, что не имели военно-учетного документа, - рассказал Демченко.

Кроме того, он сообщил, что доля пересечений границы на выезд и на въезд в Украину мужчинами не увеличивается существенно.

"Основная категория тех, кто пересекает границу - это женщины, дети, пожилые люди, иностранцы. Но в целом за летний период, начиная с июня конечно пассажиропоток вырос значительно. Сейчас в выходные он достигает где-то 130 тыс. человек в сутки в обоих направлениях, в будни это до 120 тыс. человек", - сказал Демченко.

Дополнение

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.