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Ученые считают, что на территории Кубы упали два небольших метеориты

Киев  •  УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса сообщила, что ученые работают на месте падения метеорита на западе страны, и допустила, что подобный случай произошел возле города Матансас, расположенного к востоку от столицы страны. Соответствующее заявление она сделала в пятницу на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялесе, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас”, — отметила министр.

Ранее в пятницу сообщалось о падении объекта с неба возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио, в результате которого последовал мощный взрыв. Министерство обороны Кубы опровергло слухи об авиакатастрофе. Позже кубинские СМИ распространили информацию о падении метеорита. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Также в сети Twitter появилось видео первых минут после падения метеорита.

Напоминаем, индийская организация космических исследований (ISRO) отправила на орбиту самый легкий в мире спутник Kalamsat-V2, который собрали индийские студенты.

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