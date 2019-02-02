Ученые считают, что на территории Кубы упали два небольших метеориты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса сообщила, что ученые работают на месте падения метеорита на западе страны, и допустила, что подобный случай произошел возле города Матансас, расположенного к востоку от столицы страны. Соответствующее заявление она сделала в пятницу на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялесе, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас”, — отметила министр.
Ранее в пятницу сообщалось о падении объекта с неба возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио, в результате которого последовал мощный взрыв. Министерство обороны Кубы опровергло слухи об авиакатастрофе. Позже кубинские СМИ распространили информацию о падении метеорита. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Также в сети Twitter появилось видео первых минут после падения метеорита.
Напоминаем, индийская организация космических исследований (ISRO) отправила на орбиту самый легкий в мире спутник Kalamsat-V2, который собрали индийские студенты.