Вчені вважають, що на території Куби впали два невеликі метеорити

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр науки, технології та охорони навколишнього середовища Куби Ельба Роса повідомила, що вчені працюють на місці падіння метеорита на заході країни, і допустила, що подібний випадок стався біля міста Матансас, розташованого на схід від столиці країни. Відповідну заяву вона зробила в п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.