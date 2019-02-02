Вчені вважають, що на території Куби впали два невеликі метеорити

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр науки, технології та охорони навколишнього середовища Куби Ельба Роса повідомила, що вчені працюють на місці падіння метеорита на заході країни, і допустила, що подібний випадок стався біля міста Матансас, розташованого на схід від столиці країни. Відповідну заяву вона зробила в п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Команда експертів Інституту геофізики і астрономії та офісу геології провінції Пінар-дель-Ріо знаходиться в Віньялесі, щоб науково підтвердити можливе падіння метеорита. Аналогічне явище розслідується в місті Матансас”, — зазначила міністр.

Раніше в п’ятницю повідомлялося про падіння об’єкта з неба біля міста Віньялес провінції Пінар-дель-Ріо, в результаті якого послідував сильний вибух. Міністерство оборони Куби спростувало чутки про авіакатастрофу. Пізніше кубинські ЗМІ поширили інформацію про падіння метеорита. Постраждалих і руйнувань в результаті інциденту немає.

Також у мережі Twitter з’явилося відео перших хвилин після падіння метеориту.

Нагадуємо, індійська організація космічних досліджень (ISRO) відправила на орбіту найлегший у світі супутник Kalamsat-V2, який зібрали індійські студенти.

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