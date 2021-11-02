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Ученые об извержении вулкана на Ла-Пальме: смещение магмы в океан "может убить миллионы людей" из-за мегацунами

Киев • УНН

 • 95927 просмотра

КИНВ. 2 ноября. УНН. Геолог Билл Макгуайр из Университетского колледжа Лондона утверждает, что давление газа может вырасти в будущем при извержении вулкана на Ла-Пальме и расколоть остров вдоль линии разлома. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Express.

Ученые об извержении вулкана на Ла-Пальме: смещение магмы в океан "может убить миллионы людей" из-за мегацунами

Детали

МакГуайр и другие ученые проследили линию разлома не менее чем на 14,5 км и считают, что она настолько длинная, что если бы она раскололась раньше, то пятьсот миллиардов тонн породы из вулкана "упали" бы на тысячи километров в океан.

Геолог утверждает, что это также сформирует "цунами на берегу океана", которое будет "не менее разрушительным, чем то, что обрушилось на Индийский океан".

Огромное количество энергии, что закачивается в океан от извержения вулкана, могло бы создать то, что ученые называют "мегацунами", с волнами, разбегающимися во всех направлениях.

Компьютерные прогнозы предполагают, что они могут пройти до тысячи километров на восточное побережье США.

МакГуайр пояснил: "Они пройдут весь путь через Атлантический океан к восточному побережью Северной Америки. Но сама вода не будет двигаться полностью, отдельные частицы в воде будут передавать энергию друг другу. Энергия смещения будет передаваться от части воды через океан, и когда энергия приближается к берегу, она вырастает в массивную стену из воды".

Дополнение

В результате извержения вулкана на Ла-Пальме, что продолжается, было разрушено более 2 000 зданий и более 7 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Эксперты говорят, что "чрезвычайно сложно" предположить, когда может закончиться извержение. Это потому, что это вызвано геологической активностью, что происходит глубоко от поверхности Земли.

По данным службы спутникового мониторинга Европейского Союза, на данный момент лава покрывает на острове 2 400 гектаров земли.

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