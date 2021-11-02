Вчені про виверження вулкану на Ла-Пальмі: зсув магми в океан "може вбити мільйони людей" через мегацунамі

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МакГуайр та інші науковці простежили лінію розлому не менше ніж на 14,5 км і вважають, що вона настільки довга, що якби вона розкололася раніше, то п'ятсот мільярдів тонн породи із вулкану "впали" б на тисячі кілометрів в океан.

Геолог стверджує, що це також сформує "цунамі на березі океану", яке буде "не менш руйнівним, ніж те, що обрушилося на Індійський океан".

Величезна кількість енергії, що закачується в океан від виверження вулкану, могло б створити те, що вчені називають "мегацунамі", з хвилями, що розбігаються в усіх напрямках.

Комп'ютерні прогнози припускають, що вони можуть пройти до тисячі кілометрів на східне узбережжя США.

МакГуайр пояснив: "Вони пройдуть весь шлях через Атлантичний океан до східного узбережжя Північної Америки. Але сама вода не рухатиметься повністю, окремі частинки у воді будуть передавати енергію одна одній. Енергія зсуву передаватиметься від частки води через океан, і коли енергія наближається до берега, вона виростає в масивну стіну з води".

Доповнення

В результаті виверження вулкану на Ла-Пальмі, що продовжується, було зруйновано понад 2 000 будівель і більше 7 000 людей було евакуйовано зі своїх будинків.

Експерти кажуть, що "надзвичайно складно" припустити, коли може закінчитися виверження. Це тому, що це викликано геологічною активністю, що відбувається глибоко від поверхні Землі.

За даними служби супутникового моніторингу Європейського Союзу, на даний момент лава покриває на острові 2 400 гектарів землі.