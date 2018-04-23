Учатся уничтожать корабли: в Крыму стартовали российские военные учения

"Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим осуществлением марша в назначенный район", - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ также отметили, что "на следующем этапе обучения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций, выявление условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт".