Вчаться знищувати кораблі: у Криму стартували російські військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В окупованому Криму розпочалися російські військові навчання з бойовими розрахунками протикорабельних берегових ракетних комплексів ракетного з'єднання Чорноморського флоту, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
"Ракетники вже відпрацювали комплекс заходів по виходу техніки з парків з подальшим здійсненням маршу в призначений район", - йдеться у повідомленні.
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У Міноборони РФ також відзначили, що "на наступному етапі навчання розрахунки будуть вирішувати завдання з розгортання ракетних комплексів на місцевості і зміні вогневих позицій, виявлення умовних надводних цілей з подальшою передачею отриманих даних на командний пункт".