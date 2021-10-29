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Убийство активиста ПС Иванины в Сумах – это попытка дестабилизации ситуации в регионах Украины, следующим может быть Днепр

Киев • УНН

 • 29474 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Сращивание криминалитета, правоохранительных органов и власти на местах приводит к трагедиям вроде убийства активиста партии "Правый Сектор" Александра Иванины. Такое мнение на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре выразил лидер партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко, передает УНН.

Убийство активиста ПС Иванины в Сумах – это попытка дестабилизации ситуации в регионах Украины, следующим может быть Днепр

Напомним, Александр Иванина был убит вечером 27 октября в Сумах. Активиста на глазах у гражданской жены расстрелял из пистолета неизвестный. Сразу 4 пули попали в парня. Он скончался на месте.

“Это не какие-то уголовные разборки или бытовое убийство, на что могут кивать местные правоохранительные органы. Это политическое мотивированное заказное убийство. Работал профессиональный киллер”, — отмечает Тарасенко.

Отметим, что в декабре прошлого года на Иванину уже было совершено покушение. В центре Сум в мужчину несколько раз выстрелил Сергей Василенко, которого в Сумской области называют криминальным авторитетом. Сам Иванина неоднократно обращал внимание правоохранителей, что Сергей Василенко вместе с другим Василенко — Петром по прозвищу Петя Буринский, угрожали активисту убийством. Правоохранители никак не отреагировали.

По словам Сергея Супруна, лидера сумской ячейки “Правого сектора”, наиболее вероятен в убийстве российский след. Киллер мог быть псослан ФСБ РФ. Это была хорошо подготовленная спецоперация, которую готовили не один день. В составе группы были люди для отхода, дополнительной разведки.

Факт убийства является показательным устрашением патриотического общества Украины, попыткой подавить активные действия, связанные с антикоррупционной деятельностью. Пока наши бойцы защищают территориальную целостность Украины на линии фронта, война продолжается и в тылу, отмечает Тарасенко.

Активисты обратились с заявлениями к ГБР, МВД, Президенту Украины и Верховной Раде. Требуют создания Временной следственной комиссии по расследованию этого резонансного убийства, а также прозрачного следствия.

В целом у российских спецслужб есть сценарии по всем городам востока и юга, контролируя местные элиты, указывает Тарасенко. Наиболее критично — в Днепре, где британские журналисты раскрыли целую криминальную сеть во главе с Геннадием Корбаном (бизнес-партнер мэра Днепра Бориса Филатова) и Михаилом Кошляком (депутат Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ, владелец нескольких охранных фирм).

"Это не единичный случай. И не только в Сумской области. Сращивание криминала с правоохранительными структурами и властями на местах в Украине даже стало предметом расследования британских журналистов. Буквально несколько дней назад вышло расследование Тима Уайта, исследовавшего вопросы гибридного влияния Российской Федерации на местные элиты. Он обращал внимание и на Одессу, Харьков, и в первую очередь на Днепр. Где расследовал деятельность мэра Бориса Филатова, теневого мэра Геннадия Корбана и Михаила Кошляка, являющегося силовым крылом", — отметил Тарасенко.

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