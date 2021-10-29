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Вбивство активіста ПС Іваніни в Сумах – це спроба дестабілізації ситуації в регіонах України, наступним може бути Дніпро

Київ • УНН

 • 29474 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Зрощення криміналітету, правоохоронних органів та влади на місцях призводить до трагедій на кшталт убивства активіста партії “Правий Сектор” Олександра Іваніни. Таку думку на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі висловив лідер партії “Правий сектор” Андрій Тарасенко, передає УНН.

Вбивство активіста ПС Іваніни в Сумах – це спроба дестабілізації ситуації в регіонах України, наступним може бути Дніпро

Нагадаємо, Олександра Іваніну було вбито увечері 27 жовтня в Сумах. Активіста на очах у цивільної дружини розстріляв з пістолета невідомий. Одразу 4 кулі влучили в хлопця. Він помер на місці.

“Це не є якісь кримінальні розборки чи побутове вбивство, на що можуть кивати місцеві правоохоронні органи. Це — політичне вмотивоване замовне вбивство. Працював професійний кілер”, — зазначає Тарасенко.

Зазначимо, що в грудні минулого року на Іваніну вже було здійснено замах. В центрі Сум в чоловіка кілька разів вистрілив Сергій Василенко, якого на Сумщині називають кримінальним авторитетом. Сам Іваніна неодноразово звертав увагу правоохоронців, що Сергій Василенко разом з іншим Василенком — Петром на прізвисько Пєтя Буринський, погрожували активісту убивством. Правоохоронці ніяк не відреагували.

За словами Сергія Супруна, лідера сумського осередку “Правого сектора”, найбільш ймовірний у вбивстві російський слід. Кілер міг бути засланий ФСБ РФ. Це була добре підготовлена спецоперація, яку готували не один день. У складі групи були люди для відходу, для додаткової розвідки.

Факт вбивства є показовим залякуванням патріотичного суспільства Україна, спробою придушити активні дії, пов’язані з антикорупційною діяльністю. Поки наші бійці захищають територіальну цілісність України на лінії фронту, війна триває і в тилу, наголошує Тарасенко.

Активісти звернулись з заявами до ДБР, МВС, Президента України та Верховної Ради. Вимагають створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування цього резонансного убивства, а також прозорого слідства.

Загалом російські спецслужби мають сценарії по всіх містах сходу та півдня, контролюючи місцеві еліти, вказує Тарасенко. Найбільш критично — в Дніпрі, де британські журналісти розкрили цілу кримінальну мережу на чолі з Геннадієм Корбаном (бізнес-партнер мера Дніпра Бориса Філатова) і Михайлом Кошляком (депутат Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ, власник кількох охоронних фірм).

“Це не поодинокий випадок. І не лише на Сумщині. Зрощення криміналу з правоохоронними структурами та з владою на місцях в Україні навіть стало предметом розслідування британських журналістів. Буквально кілька днів тому вийшло розслідування Тіма Вайта, який досліджував питання гібридного впливу Російської Федерації на місцеві еліти. Він звертав увагу і на Одесу, на Харків, і в першу чергу на Дніпро. Де розслідував діяльність мера Бориса Філатова, тіньового мера Геннадія Корбана та Михайла Кошляка, який є силовим крилом”, — зазначив Тарасенко.

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