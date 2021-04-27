Тяжелая ракета Delta IV вывела на орбиту спутник-шпион США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Новый американский спутник-шпион был запущен в космос в понедельник, 26 апреля, на мощной ракете, построенной United Launch Alliance - тяжелой ракете Delta IV Heavy. Запуск транслировался в прямом эфире, передает УНН.
Детали
Ракета стартовала в 16:47 по местному времени (23:47 по Киеву) с космического стартового комплекса на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, выводя на орбиту засекреченный спутник NROL-82 для Национального разведывательного управления (NRO).
"Ракета Delta IV Heavy от United Launch Alliance успешно запустила NROL-82 для Национального разведывательного управления и Космических сил США. Успех №143 для ULA! Спасибо нашим клиентам за доверие!" - сообщили в United Launch Alliance.
К слову
В августе прошлого года откладывали запуск ракеты Delta IV Heavy для NROL-44 из-за "проблем с пневматикой".