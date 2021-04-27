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Важка ракета Delta IV вивела на орбіту супутник-шпигун США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Новий американський супутник-шпигун був запущений в космос в понеділок, 26 квітня, на найпотужнішій ракеті, побудованій United Launch Alliance - важкій ракеті Delta IV Heavy. Запуск транслювався в прямому ефірі, передає УНН.

Деталі

Ракета стартувала о 16:47 за місцевим часом (23:47 за Києвом) з космічного стартового комплексу на базі ВПС Ванденберг в Каліфорнії, виводячи на орбіту засекречений супутник NROL-82 для Національного розвідувального управління (NRO).

"Ракета Delta IV Heavy від United Launch Alliance успішно запустила NROL-82 для Національного розвідувального управління і Космічних сил США. Успіх №143 для ULA! Спасибі нашим клієнтам за довіру!" - повідомили в United Launch Alliance.

До слова

Торік у серпні відкладали запуск ракети Delta IV Heavy для NROL-44 через “проблеми з пневматикою”.

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