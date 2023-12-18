Ватикан разрешил благословение однополых пар без заключения брака - Vatican News

Ватикан будет благословлять однополые пары. Однако для них них не будут проводить венчание и другие брачные обряды, и такое решение не является подтверждением статуса супругов. О принятии декларации "Fiducia supplicans" сообщает официальный вебпортал Ватикана, передает УНН.

Благодаря Декларации "Fiducia supplicans", изданной Дикастерией вероучения, одобренной Папой Франциском, можно будет благословлять однополые пары, но без какой-либо ритуализации или создания впечатления брака. Доктрина о браке не меняется меняется, и благословение не означает одобрение союза. - говорится в сообщении Vatican News.

Детали

Одобренная Понтификом доктринальная декларация открывает возможность благословлять супругов в нерегулярных ситуациях. А именно, когда двое людей просят благословения, даже если их ситуация как пары является "ненормальной", рукоположенный служитель может дать согласие. Однако этот жест пастырской близости должен избегать каких-либо элементов близости должен избегать любых элементов, отдаленно напоминающих брачный обряд.

Опубликованный документ "Fiducia supplicans" в целом исследует тему благословений, различая ритуальные и литургические, а также спонтанные благословения, более похожие на знаки народной набожности. Именно в этой второй части сейчас рассматривается возможность принимать даже тех, кто не живет согласно нормами христианской моральной доктрины, но смиренно просит быть благословенным.

По подсчетам Vatican News прошло 23 года с тех пор, как бывший "Священный Офис" опубликовал Декларацию (последняя была в августе 2000 года с "Dominus Jesus"), документ такого доктринального значения.

"Fiducia supplicans" начинается со вступления префекта, кардинала Виктора Фернандеса, который объясняет, что Декларация рассматривает "пастырское значение благословений", позволяя "расширять и обогащать классическое понимание" через богословскую рефлексию, "основанную на пасторали" видения Папы Франциска".

После первых абзацев (1-3), которые напоминают о предыдущем постановлении 2021 года года, которое теперь усовершенствовано и заменено, Декларация представляет благословение в Таинстве Брака (параграфы 4-6), отмечая как недопустимые "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу между тем, что составляет брак" и "то, что ему противоречит", избегая любого намека, что "то, что не является браком, признается браком". Снова подчеркивается, что согласно "вечному католическому вероучению" законными считаются лишь половые отношения между мужчиной и женщиной в контексте брака.

Вторая расширенная часть Декларации (параграфы 7-30) анализирует значение различных благословений, получателями которых являются люди, предметы поклонения и места жизни.

В документе напоминается, что "с чисто литургической точки зрения" благословение требует, чтобы то, что освящается, "соответствовало Божьей воле, выраженной в учении Церкви".

"Когда благословение призывается на определенные человеческие отношения" через специальный литургический обряд, отмечает Декларация, "необходимо, чтобы то, что благословляется, соответствовало Божьим замыслам, записанным в творении". Следовательно, Церковь не имеет власти уделять литургическое благословение нерегулярным или однополым парам. У документе также отмечается, что необходимо избегать риска сведения значения благословений только к этой точке зрения, ожидая от простого благословения "таких же моральных условий для простого благословения, которые необходимы для принятия таинств", - цитирует издание параграф 12 принятой декларации.

Вместо этого, после анализа благословений в Священном Писании Декларация предлагает теологически-пастырское понимание. Те, кто просит благословения, показывают, что "нуждаются в Божьем спасительном присутствии" в своей жизни, выражая "просьбу о Божьей помощи, мольбу жить лучше".

Поэтому эту просьбу следует принять и оценить оценить "вне литургических рамок", когда она находится "в сфере большей спонтанности и свободы. - объясняют суть документа в Vatican News.

Рассматривая их с точки зрения народной набожности, "благословения следует оценивать как акты преданности". От тех, кто просит благословения, "не нужно требовать предварительного морального совершенства" как предварительного условия, отмечается в Декларации.

Третья часть Декларации (параграфы 31-41) открывает возможность этих благословений, которые являются знаком для тех, кто "признавая себя обездоленными и нуждающимися в Его помощи, не претендует на легитимность своего собственного статуса, но которые умоляют, чтобы все, что является истинным, добрым и по-человечески действительным в их жизни и их отношениях, было обогащено, исцелено и возвышено присутствием Святого Духа" (пар. 31).

В параграфе 37 отмечается, что эти благословения не обязательно должны стать нормой, как отмечается в Заявлении, но должны быть доверены "практическому распознаванию в конкретных обстоятельствах".

Хотя пара благословенна, но не их союз, Декларация отмечает, что благословенны законные отношения между двумя людьми: в "короткой молитве перед этим спонтанным благословением рукоположенный служитель может попросить, чтобы лица имели мир, здоровье, дух терпеливости, диалога и взаимопомощи, но также Божий свет и силу, чтобы иметь возможность полностью исполнить Его волю" (пар. 38).

Также уточняется, чтобы избежать "любой формы путаницы или скандала", когда пара с нерегулярным положением или однополые пары просят благословения, оно "никогда не должно предоставляться в соответствии с церемониями гражданского союза, и даже не в связи с ними. Его также нельзя выполнять с каким-либо одеждой, жестами или словами, которые свойственны свадьбе" - отмечены нормы принятия такого благословения в параграфе 39.

Такое благословение "может найти свое место в других контекстах, таких как посещение святыни, встреча со священником, молитва, прочитанная в группе, или во время паломничества. - объяснили значение такого благословения в параграфе 40.

В завершение в четвертой главе (абзацы 42-45) всем верующим напоминают, что "даже когда отношения человека с Богом омрачены грехом, он всегда может просить благословения, протягивая к Богу руку" и желая благословения "может быть возможное благо в некоторых ситуациях".

Напомним,

Ранее УНН писал о позиции Папы Римского Франциска относительно однополых браков. В частности, в октябре Понтифик одобрительно высказался об оставлении открытой возможности священникам благословлять однополые пары, однако с определенными оговорками.