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Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и россией и предоставить площадку для их проведения, пишет УНН со ссылкой на La Stampa.

Детали

Папа Римский Франциск предлагает провести переговоры в Ватикане и привлечь к ним другие стороны, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, пишет издание.

Журналисты сообщили, что о предложении Ватикана стало известно после встречи Папы Римского с президентом Франции Эмануэлем Макроном 24 октября.

Добавим

Во время встречи в Ватикане Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить российскому президенту владимиру путину, главе рпц кириллу и американскому президенту Джо Байдену, чтобы "способствовать мирному процессу" в Украине.

Напомним

В воскресенье, 6 ноября, Папа Римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военные действуют в Украине, не свойственна россиянам.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя слова понтифика, предположила, что он рассеянно читал произведения русского писателя Федора Достоевского, если верит в гуманизм россиян.

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