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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією

Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією

Київ • УНН

 • 253643 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією та надати майданчик для їх проведення, пише УНН з посиланням на La Stampa.

Деталі

Папа Римський Франциск пропонує провести перемовини у Ватикані й залучити до них інші сторони, зокрема Сполучені Штати та Європейський Союз, пише видання.

Журналісти повідомили, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського  з президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.

Додамо

Під час зустрічі у Ватикані Еммануель Макрон попросив понтифіка зателефонувати до російського президента володимира путіна, глави рпц кирила та американського президента Джо Байдена, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.

Нагадаємо

У неділю, 6 листопада, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам.

Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи слова понтифіка, припустила, що він неуважно читав твори російського письменника Федора Достоєвського, якщо вірить у гуманізм росіян.

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