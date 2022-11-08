Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та росією та надати майданчик для їх проведення, пише УНН з посиланням на La Stampa.
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Папа Римський Франциск пропонує провести перемовини у Ватикані й залучити до них інші сторони, зокрема Сполучені Штати та Європейський Союз, пише видання.
Журналісти повідомили, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського з президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.
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Під час зустрічі у Ватикані Еммануель Макрон попросив понтифіка зателефонувати до російського президента володимира путіна, глави рпц кирила та американського президента Джо Байдена, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.
Нагадаємо
У неділю, 6 листопада, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам.
Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи слова понтифіка, припустила, що він неуважно читав твори російського письменника Федора Достоєвського, якщо вірить у гуманізм росіян.