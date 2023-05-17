Вашингтон предупредил ОАЭ, что связи с Китаем и рф ставят под угрозу сотрудничесто с США - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Высокопоставленные лица в США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о том, что тесное сотрудничество с россией и КНР поставит под угрозу отношения с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
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По информации газеты, лидер ОАЭ в последнее время наладил отношения с россией и Китаем, что негативно сказалось на отношениях с США.
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“Официальные лица США предупредили его (Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна – ред.), что слишком тесное сотрудничество с этими странами по военным вопросам и вопросам разведки поставит под угрозу отношения с Америкой”, — говорится в материале.
Дополнение
Согласно утечке "секретных документов", Соединенные Штаты подозревают Объединенные Арабские Эмираты в углублении сотрудничества с россией, на фоне того, как Абу-Даби помогает москве и россиянам избегать санкций, введенных против рф за полномасштабное вторжение в Украину.
По информации Bloomberg, несмотря на запрет импорта российского золота, основными импортерами золота рф после начала полномасштабной войны в Украине стали ОАЭ, Гонконг и Турция.