Вашингтон попередив ОАЕ, що зв'язки з Китаєм і рф ставлять під загрозу співпрацю з США - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Високопоставлені особи в США попередили президента ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна про те, що тісна співпраця з росією і КНР поставить під загрозу відносини зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.
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За інформацією газети, лідер ОАЕ останнім часом налагодив відносини з росією і Китаєм, що негативно позначилося на відносинах зі США.
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“Офіційні особи США попередили його (Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна - ред.), що надто тісна співпраця з цими країнами з військових питань і питань розвідки поставить під загрозу відносини з Америкою”, - ідеться в матеріалі.
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Згідно з витоком "секретних документів", Сполучені Штати підозрюють Об'єднані Арабські Емірати в поглибленні співробітництва з росією, на тлі того, як Абу-Дабі допомагає москві та росіянам уникати санкцій, запроваджених проти рф за повномасштабне вторгнення в Україну.
За інформацією Bloomberg, попри заборону імпорту російського золота, основними імпортерами золота рф після початку повномасштабної війни в Україні стали ОАЕ, Гонконг і Туреччина.