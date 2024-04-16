"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников

"Ваш финансовый счет добавлен" - такие сообщения с вшитой ссылкой на мошеннические ресурсы украинцам присылают аферисты. Через них они пытаются завладеть данными граждан. О мошеннической схеме предупредили в МВД Украины, передает УНН.

Аферисты под видом добавленного финансового счета распространяют ссылки на мошеннические ресурсы и пытаются завладеть данными граждан. - предостерегают в МВД.

Детали







По данным правоохранителей злоумышленники присылают в один из мессенджеров

фишинговая ссылка на "кошелек" с криптовалютами.

Когда человек переходит по ссылке, ему предлагают создать новый аккаунт и приобрести VIP-статус, чтобы вывести деньги.

В результате этих простых манипуляций мошенники получают средства и персональные данные.

В МВД дали советы, как уберечься от подобных мошеннических схем:

🔹Игнорируйте сообщения от незнакомцев.

🔹Не переходите по подозрительным ссылкам.

🔹Не вводите на сайтах персональную на финансовую информацию.

🔹Блокируйте таких пользователей и отправляйте жалобу модераторам мессенджера.

Правоохранители также напоминают, что если вы уже сообщили какую-либо информацию мошенникам или прислали средства, немедленно обратитесь в полицию, и сообщите о случае.

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