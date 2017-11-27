Вандалы напали на мусульманский культурный центр в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ночью неизвестные повредили двери и окна мусульманского культурного центра в одном из районов Варшавы, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Нападение совершили около двух часов ночи по местному времени. Кроме дверей и окон неизвестными были повреждены кондиционеры и сад. Злоумышленники не смогли попасть внутрь помещения.
Пострадавших нет.
На место происшествия прибыла полиция для расследования нападения.
Следует отметить, что на здании центра расположены 4 камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападение.
По информации представителей центра, они много раз получали угрозы по электронной почте.
Напомним, в начале октября в польском городе Жешув на здании украинского посольства неизвестные нанесли антиукраинские надписи.