Вандалы напали на мусульманский культурный центр в Варшаве

Нападение совершили около двух часов ночи по местному времени. Кроме дверей и окон неизвестными были повреждены кондиционеры и сад. Злоумышленники не смогли попасть внутрь помещения.

Пострадавших нет.

На место происшествия прибыла полиция для расследования нападения.

Следует отметить, что на здании центра расположены 4 камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападение.

По информации представителей центра, они много раз получали угрозы по электронной почте.

Напомним, в начале октября в польском городе Жешув на здании украинского посольства неизвестные нанесли антиукраинские надписи.