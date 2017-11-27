Вандали напали на мусульманський культурний центр у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вночі невідомі пошкодили двері та вікна мусульманського культурного центру в одному з районів Варшави, повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Напад скоїли близько другої години ночі за місцевим часом. Окрім дверей та вікон невідомими було пошкоджено кондиціонери та сад. Зловмисники не змогли потрапити до середини приміщення.
Постраждалих немає.
На місце події прибула поліція для розслідування нападу.
Слід зазначити, що на будівлі центру розташовано 4 камери відеоспостереження, які могли зафіксувати напад.
За інформацією представників центру, вони багато разів отримували погрози електронною поштою.
Нагадаємо, на початку жовтня в польському місті Жешуві на будівлі українського посольства невідомі нанесли антиукраїнські написи.