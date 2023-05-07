Валютные резервы Китая выросли в апреле больше, чем ожидалось
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Валютные резервы Китая выросли в апреле больше, чем ожидалось, показали официальные данные в воскресенье, поскольку доллар упал по отношению к другим основным валютам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Валютные резервы страны — крупнейшие в мире — выросли на 21 млрд долларов до 3,205 трлн долларов в прошлом месяце по сравнению с 3,192 трлн долларов, согласно опросу аналитиков Reuters, и 3,184 трлн долларов в марте.
Юань упал на 0,63% относительно доллара в апреле, тогда как доллар в прошлом месяце упал на 0,94% по отношению к другим основным валютам.
В конце апреля в Китае было 66,76 млн тройских унций чистого золота по сравнению с 66,50 млн унций в конце марта.
Стоимость золотых резервов Китая выросла до 132,35 млрд долларов на конец апреля с 131,65 млрд долларов на конец марта.
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