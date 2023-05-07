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Валютні резерви Китаю зросли у квітні більше ніж очікувалося

Валютні резерви Китаю зросли у квітні більше ніж очікувалося

Київ • УНН

 • 1006361 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Валютні резерви Китаю зросли у квітні більше, ніж очікувалося, показали офіційні дані в неділю, оскільки долар впав стосовно інших основних валют. Про це пише Reuters, передає УНН.

 

Деталі

Валютні резерви країни — найбільші у світі — зросли на 21 млрд доларів до 3,205 трлн доларів минулого місяця порівняно з 3,192 трлн доларів, згідно з опитуванням аналітиків Reuters, і 3,184 трлн доларів у березні.

Юань впав на 0,63% щодо долара у квітні, тоді як долар минулого місяця впав на 0,94% стосовно інших основних валют.

Наприкінці квітня в Китаї було 66,76 млн тройських унцій чистого золота в порівнянні з 66,50 млн унцій наприкінці березня.

Вартість золотих резервів Китаю зросла до 132,35 млрд доларів на кінець квітня з 131,65 млрд доларів на кінець березня.

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