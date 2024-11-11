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Валерий Дубиль: оснащаем украинских разведчиков современными средствами РЭБ и станциями усилением сигнала

Валерий Дубиль: оснащаем украинских разведчиков современными средствами РЭБ и станциями усилением сигнала

Киев  •  УНН

09:35 • 1335 просмотра

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Валерий Дубиль сообщил об оснащении украинских разведчиков современными средствами РЭБ и станциями усилением сигнала.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль передали Главному управлению разведки Украины новейшее радиоэлектронное оборудование для укрепления оборонных возможностей наших военных. На личной встрече с начальником ГУР Кириллом Будановым обсуждали не только актуальные потребности подразделений, но и дальнейшие планы по обеспечению военных передовыми технологиями для их безопасности и эффективности на поле боя.

В условиях современной войны, где угрозы с воздуха и дроны становятся привычным вызовом, важно обеспечить украинских бойцов всем необходимым для противодействия. Во время последней встречи с руководством ГУР мы в очередной раз передали новейшее радиоэлектронное оборудование, которое повышает эффективность их работы. Среди него - 12 автономных РЭБ систем типа "рюкзак", разработанных для мобильного использования в различных частотных диапазонах, и 4 автомобильные РЭБ системы "Сова", способные блокировать сигналы на больших расстояниях. Дополнительно передали 2 системы усиления сигнала для управления дронами "Степ 100", которые позволяют операторам держать надежную связь и контроль на значительном расстоянии

- прокомментировал Валерий Дубиль.

Дубиль также сообщил, что отдельное подразделение ГУР получило еще 2 автомобильные РЭБ системы "Сова" и усилитель "Степ 100", которые усилят их защиту в зонах повышенной опасности.

БФ молодежной инициативы "Надежда" ранее передавал ГУР и другим военным подразделениям различное техническое оборудование: транспортные средства, более сотни FPV-дронов, терминалы Starlink, дроны и тепловизоры. Это существенно помогает украинским военным выполнять задачи на самых сложных участках фронта. "Фонд "Надежда" вместе с партнерами и в дальнейшем будет поддерживать защитников, ведь каждая передача - это не только техническая помощь, но и безопасность и сохранение жизни наших воинов", - добавил Валерий Дубиль.

Формирование груза стало возможным благодаря поддержке партнеров фонда "Надежда": семьи Герег и компании "Эпицентр", фонда "Батальон Волонтер", а также Романа Бочкалы, Евгения Довбни, Юлии Богатыревой, Анатолия Шкрибляка, Алексея Омельяненко, Святослава Нечипоренко, Дмитрия Никитина, Владлена Никитина и Игоря Кучеренко.

Всего благодаря усилиям фонда "Надежда" украинская разведка и Силы обороны получили высокотехнологичное оборудование на сумму более 10 миллионов гривен. В частности, было передано более 40 РЭБ систем различных типов, которые способствуют успешному выполнению задач на важных направлениях, таких как Курское, Ореховское, Купянское, Лиманское, Покровское и других.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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