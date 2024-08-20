Вакцинация перед школой и детсадом: в Центре общественного здоровья напомнили об обязательных прививках

Дети, которых родители планируют отдать в детский сад, должны быть привиты против 10 болезней. Первоклашкам же надо будет в 6 лет получить еще одну дозу против кори, эпидемического паротита и краснухи, а также еще одну - против полиомиелита и против дифтерии и столбняка. Об этом напомнили в Центре общественного здоровья, передает УНН.

Детали

Как отметили в Центре, для зачисления в образовательное учреждение, будь то детский сад, школа или другое учебное заведение, ребенку необходимо пройти обязательный медосмотр у семейного врача, терапевта или педиатра, и получить так называемую «Справку форма № 086/о». В ней, среди прочего, указывается информация о получении ребенком профилактических прививок в соответствии с возрастом по Национальному календарю профилактических прививок.

Почему важно, чтобы дети были вакцинированы

Если 95% детей в организованном коллективе привиты, возникают условия, когда распространение инфекционной болезни становится невозможным, - это позволяет защитить детей, которые не могут вакцинироваться, потому что имеют медицинские противопоказания к прививкам.

Перед детским садом

Дети, которых родители планируют отдать в детский сад, должны быть привиты против 10 болезней: туберкулеза, гепатита В (3 дозы), кори, эпидемического паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка (4 дозы), полиомиелита (4 дозы) и гемофильной инфекции (3 дозы).

Перед школой

Родителям первоклашек следует помнить: в дополнение к уже перечисленным прививкам ребенок в 6 лет должен получить вторую дозу против кори, эпидемического паротита и краснухи, пятую дозу - против полиомиелита и против дифтерии и столбняка.

В 14 лет ребенок должен получить шестую прививку против полиомиелита, а в 16 - прививку против дифтерии и столбняка.

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Где и как вакцинировать ребенка

Чтобы вакцинировать ребенка, записывайтесь на прием к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию, или обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения. Вся вакцинация по календарю - бесплатная.

Во время приема врач ответит на все вопросы о вакцинации: как происходит прививка, какие есть вакцины, противопоказания к вакцинации, и какие могут быть реакции организма после прививки.

Обязательно расскажите врачу о наличии у ребенка аллергических реакций или реакций на предыдущие прививки, напомнили в Центре.

После осмотра ребенка врачом получите направление на прививку и вакцинируйтесь.

Если ребенок своевременно не получил прививку по возрасту

Если, например, из-за переезда в другой город, ваш ребенок не получил профилактической прививки в соответствии с возрастом, необходимо обратиться к педиатру или семейному врачу, который осмотрит ребенка и составит индивидуальный график прививки с учетом возраста ребенка и полученных предыдущих прививок, разъяснит, где и когда эти прививки нужно сделать.

Вакцинация и война

Если связь с вашим семейным врачом потеряна из-за войны или по другим причинам, то для получения необходимых профилактических прививок необходимо обратится в ближайшее учреждение здравоохранения, где проводят профилактические прививки, например, в амбулаторию общей практики семейной медицины или центр первичной медико-санитарной помощи («поликлиника»).

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