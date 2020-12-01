ВАКС применил денежное взыскание в отношении судьи Октябрьского райсуда Днепра

Так, 1 декабря, в ВАКС должно было состояться заседание по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра. Впрочем, обвиняемый и его защитник в очередной раз не явились на заседание.

“Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и признала неуважительной причину неявки обвиняемого и его защитника на заседание. Ведь документы, подтверждающие уважительность неявки, в суд не поступали. Из-за этого на обвиняемого также наложили денежное взыскание в размере 4378 грн”, — говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября детективы НАБУ разоблачили судью Октябрьского районного суда города Днепр, требовавшего и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долл. (более 258 тыс. грн) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.