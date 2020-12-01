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ВАКС застосував грошове стягнення щодо судді Жовтневого райсуду Дніпра

ВАКС застосував грошове стягнення щодо судді Жовтневого райсуду Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував грошове стягнення щодо судді Жовтневого райсуду Дніпра у розмірі 4378 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, 1 грудня, у ВАКС мало відбутися засідання у справі за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду Дніпра. Утім, обвинувачений та його захисник вчергове не з’явилися на засідання.

“Колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та визнала неповажною причину неприбуття обвинуваченого та його захисника на засідання. Адже, документи, які б підтверджували поважність неприбуття, до суду не надходили. Через це на обвинуваченого також наклали грошове стягнення у розмірі 4378 грн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня детективи НАБУ викрили суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. (понад 258 тис. грн) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

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