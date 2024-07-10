ВАКС заочно арестовал Жеваго по делу экс-главы Верховного Суда

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об олигархе Константине Жеваго.

10 июля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу группы "Финансы и кредит", подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда (ч. 4 ст. 369 УК Украины) - говорится в сообщении.

Сообщается, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Заметим, что лицо на момент совершения преступления и в настоящее время находится на территории Французской Республики - информирует САП.

Дополнение

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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