ВАКС отложил рассмотрение "янтарного дела" экс-нардепов Полякова и Розенблатта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил подготовительное судебное заседание по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого, среди прочих, являются бывшие народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат из-за неявки двух обвиняемых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"В связи с тем, что одна из обвиняемых находится на больничном, а другого, по словам стороны защиты, госпитализировали, коллегия судей отложила подготовительное судебное заседание на 4 февраля 2020 года, на 10:00", - говорится в сообщении.
Напомним, уголовное производство было открыто 28 ноября 2016 года, по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
В октябре 2018 году обвинительный акт в "янтарном деле" было передано в суд.
В частности Полякову, который является подозреваемым по делу, инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).
А Розенблату инкриминирует ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.), Ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ред.) УК Украины.