ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 65 млн грн

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 мая арест экс-главе ГФС Украины Роману Насирову, однако уменьшил ему размер залога с 70 млн грн до более 65 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

28 марта 2024 года коллегия судей ВАКС в ходе судебного разбирательства, рассмотрев ходатайство прокурора САП и стороны защиты, постановила изменить меру пресечения бывшему Председателю ГФС Украины, который совместно с его советником обвиняется в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды - говорится в сообщении САП.

Как сообщается, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

"Вместе с тем, суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения - с 70 млн грн до 65 млн грн", - сообщили в САП.

Также в САП отметили, что сначала к Насирову была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога.

Напомним,

В феврале суд уменьшил Насирову залог с более 100 млн грн до более 70 млн грн.

Бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.