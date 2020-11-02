ВАКС назначил к рассмотрению по существу энергетическое дело "Крючкова-Суркисов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил на 11 ноября по рассмотрению дело в отношении бывшего народного депутата, экс-главы правления Холдинговой компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова и руководителя ПАО "Запорожьеоблэнерго", по завладению 346220000 грн ПАО "Запорожьеоблэнерго". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"2 ноября 2020 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей Высшего антикоррупционного суда назначила к рассмотрению дело в отношении бывших председателя правления ЧАО "ХК "Энергосеть" и руководителя ПАО "Запорожьеоблэнерго", обвиняемых в злоупотреблениях, которые нанесли государственному бюджету Украины более 346 млн гривен убытков. Заседание по рассмотрению по существу назначено на 12:00 11 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Крючков и бывший и.о. генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" Игорь Корниленко причастны к схеме, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - ПАО "Запорожьеоблэнерго", перечисляли средства посреднику ЧАО "ХК "Энергосеть". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.
Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЧАО "ХК "Энергосети" более чем 196,82 млн грн, а то, в свою очередь, перечислило для ПАО "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн грн. Таким образом, подозреваемые завладели 346 млн грн ПАО "Запорожьеоблэнерго", считают детективы.
Напомним, громкое энергетическую дело о схемах "Энергосети" и облэнерго Суркисов хотят вернуть НАБУ.
Такой анонс, по крайней мере, сделал сам подозреваемый Крючков.
Последний, в рамках производства НАБУ, был экстрадирован в Украину из Германии, а также был фигурантом журналистских расследований о коррупции и вывода средств из сферы энергетики. Кроме Крючкова, в этих расследованиях также фигурируют Григорий и Игорь Суркисы и Игорь Кононенко.
По данным НАБУ, общий ущерб государству, нанесенный деятельностью "Энергосети" достигает 1,4 млрд грн.
Самого Крючкова в СМИ называют "человеком Суркисов".