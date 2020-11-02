ВАКС призначив до розгляду по суті енергетичну справу “Крючкова-Суркісів”

“2 листопада 2020 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду справу стосовно колишніх голови правління ПрАТ “ХК „Енергомережа“ та керівника ПАТ „Запоріжжяобленерго“, обвинувачених у зловживаннях, що завдали державному бюджету України понад 346 млн гривень збитків. Засідання з розгляду по суті призначено на 12:00 год. 11 листопада 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Крючков і колишній в.о. генерального директора ВАТ “Запоріжжяобленерго” Ігор Корніленко причетні до схеми, за якою споживачі замість того, щоб платити за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ “Запоріжжяобленерго”, перераховували кошти посереднику ПрАТ “ХК “Енергомережі”. А вже посередник повинен був розрахуватися з енергопостачальником.

Однак, за результатами такого посередництва споживачі оплатили для ПрАТ “ХК “Енергомережі” більш ніж 196,82 млн грн, а те, в свою чергу, перерахувало для ПАТ “Запоріжжяобленерго” 1,7 млн грн замість очікуваних 346,22 млн грн. Таким чином, підозрювані заволоділи 346 млн грн ПАТ “Запоріжжяобленерго”, вважають детективи.

Нагадаємо, найгучнішу енергетичну справу про схеми “Енергомережі” і обленерго Суркісів хочуть повернути НАБУ.

Такий анонс, принаймні, зробив сам підозрюваний Крючков.

Останній, в рамках провадження НАБУ, був екстрадований в Україну з Німеччини, а також був фігурантом журналістських розслідувань про корупцію і виведення коштів зі сфери енергетики. Крім Крючкова, в цих розслідуваннях також фігурують Григорій і Ігор Суркіси та Ігор Кононенко.

За даними НАБУ, загальний збиток державі, завданий діяльністю “Енергомережі” досягає 1,4 млрд грн.

Самого Крючкова у ЗМІ називають “людиною Суркісів”.