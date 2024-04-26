ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в пятницу избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн грн, пишет УНН.

Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Сольскому Николаю... меру пресечения в виде содержания под стражей - сказал судья.

Срок действия, по его словам, - 60 дней - до 24 июня 2024 года.

"Определить подозреваемому Сольскому... залог 75 млн 700 тыс. грн", - добавил судья

Дополнение

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-председателя аграрного комитета Верховной Рады – действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который в настоящее время занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля в Верховную Раду поступило заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.