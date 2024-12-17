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ВАКС отложил избрание меры пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовщины до 23 декабря

ВАКС отложил избрание меры пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовщины до 23 декабря

Киев  •  УНН

 • 4811 просмотра

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Рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича перенесено на 23 декабря. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов.

Высший антикоррупционный суд отложил на 23 декабря рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области, которого подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Михаиле Юркевиче.

Так, Чемерис сообщила, что суд отложил на 23 декабря избрание меры пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области.

Дополнение

9 декабря действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщено о подозрении в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь о действующем председателе суда Василии Артимовиче и бывшем Михаиле Юркевиче.

Впоследствии Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и отстранил его от правосудия на два месяца.

Также ВСП дал согласие на арест Юркевича.

13 декабря сообщалось, что ВАКС отправил под стражу с альтернативой внесения 20 млн гривен залога главу Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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