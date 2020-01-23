ВАКС исследовал шесть томов доказательств по делу экс-главы "Укртелефильма"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд уже исследовал шесть томов письменных доказательств по делу об обвинении бывшего руководителя ГП “Укртелефильм” и других лиц в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, нанесло более 68,72 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
“На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования доказательств, предоставленных стороной обвинения и исследовала 2 тома материалов. На сегодня исследовано 6 из 31 томов письменных доказательств, имеющихся у стороны обвинения”, — говорится в сообщении.
Также, следующее заседание назначено на 13 февраля 2020 года в 9:30.
Напомним, бывшему генеральному директору “Укртелефильма” сообщено о подозрении из-за злоупотребления служебным положением и использование поддельных документов.
По версии следствия, бывший руководитель “Укртелефильма” в сговоре с соучастниками использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.