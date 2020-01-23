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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ВАКС исследовал шесть томов доказательств по делу экс-главы "Укртелефильма"

Киев • УНН

 • 12341 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд уже исследовал шесть томов письменных доказательств по делу об обвинении бывшего руководителя ГП “Укртелефильм” и других лиц в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, нанесло более 68,72 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

ВАКС исследовал шесть томов доказательств по делу экс-главы "Укртелефильма"

“На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования доказательств, предоставленных стороной обвинения и исследовала 2 тома материалов. На сегодня исследовано 6 из 31 томов письменных доказательств, имеющихся у стороны обвинения”, — говорится в сообщении.

Также, следующее заседание назначено на 13 февраля 2020 года в 9:30.

Напомним, бывшему генеральному директору “Укртелефильма” сообщено о подозрении из-за злоупотребления служебным положением и использование поддельных документов.

По версии следствия, бывший руководитель “Укртелефильма” в сговоре с соучастниками использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.

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