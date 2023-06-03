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"Вагнеровцев" в Бахмуте рф заменяет остатками "элитного" десанта - британская разведка

Киев • УНН

 • 389275 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. россия перебрасывает на Бахмутское направление на замену силам чвк "вагнер" подразделения десантников, которые заметно деградировали по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения в Украину. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

"Вагнеровцев" в Бахмуте рф заменяет остатками "элитного" десанта - британская разведка

Детали

"россия продолжает перебрасывать регулярные части на Бахмутское направление, в то время как штурмовой отряд "группы вагнера" завершает уход в тыл. Российские ВДВ (воздушно-десантные войска) играют все более важную роль в Бахмуте: в этот сектор сейчас переброшены части 76 й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ", - говорится в отчете.

При этом в МО Британии отмечают, что "ВДВ сильно деградировали по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения".

"Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих по-прежнему относительно боеспособных подразделений как незадействованный резерв", - указали в британской разведке.

"Поскольку они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы", - говорится в отчете.

Дополнение

Более 20 тысяч окупантов были ликвидированы при попытках захватить Бахмут.

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