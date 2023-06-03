"Вагнерівців" у Бахмуті рф заміняє залишками "елітного" десанту - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. росія перекидає на Бахмутський напрямок на заміну силам пвк "вагнер" підрозділи десантників, що помітно деградували порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення в Україну. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
"росія продовжує перекидати регулярні частини на Бахмутський напрямок, у той час, як штурмовий загін "групи вагнера" завершує відхід у тил. Російські ВДВ (повітряно-десантні війська) відіграють все більш важливу роль у Бахмуті: у цей сектор зараз перекинуто частини 76-ї та 106-ї дивізій і дві додаткові окремі бригади ВДВ", - ідеться у звіті.
При цьому у МО Британії зауважують, що "ВДВ сильно деградувала порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення".
"Тим не менш, російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як незадіяний резерв", - вказали у британській розвідці.
"Оскільки натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики", - зазначено у звіті.
Доповнення
Понад 20 тисяч окупантів були ліквідовані при спробах захопити Бахмут.