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"Вагнерівців" у Бахмуті рф заміняє залишками "елітного" десанту - британська розвідка

Київ • УНН

 • 389275 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. росія перекидає на Бахмутський напрямок на заміну силам пвк "вагнер" підрозділи десантників, що помітно деградували порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення в Україну. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

"Вагнерівців" у Бахмуті рф заміняє залишками "елітного" десанту - британська розвідка

Деталі

"росія продовжує перекидати регулярні частини на Бахмутський напрямок, у той час, як штурмовий загін "групи вагнера" завершує відхід у тил. Російські ВДВ (повітряно-десантні війська) відіграють все більш важливу роль у Бахмуті: у цей сектор зараз перекинуто частини 76-ї та 106-ї дивізій і дві додаткові окремі бригади ВДВ", - ідеться у звіті.

При цьому у МО Британії зауважують, що "ВДВ сильно деградувала порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення".

"Тим не менш, російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як незадіяний резерв", - вказали у британській розвідці.

"Оскільки натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики", - зазначено у звіті.

Доповнення

Понад 20 тисяч окупантів були ліквідовані при спробах захопити Бахмут.

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