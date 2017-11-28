Беременных и больных депрессией хотят включить в программу "Доступные лекарства"

"Учитывая расширение финансирования в следующем году, Министерство здравоохранения планирует добавить к правительственной программе "Доступные лекарства" еще 3 нозологии", - отметили в Минздраве.

Как отметили в пресс-службе, об этом говорится в проекте постановления КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

"Решением Министерства по рекомендации национальных и международных экспертов в программу планируется добавить для обеспечения больных относительно 3 новых нозологий 9 МНН: для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. По предварительным подсчетам специалистов, включение этих заболеваний обойдется бюджету около 300 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в проекте предусмотрено добавить еще по одному действующему веществу - "Лозартан" и "Глибенкламид" - для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом II типа.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, за 9 месяцев в Украине выписано 6,7 млн рецептов по программе "Доступные лекарства" на сумму 430 млн грн.