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Вагітних і хворих на депресію хочуть включити до програми "Доступні ліки"

Київ • УНН

 • 13363 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я має намір включити до програми "Доступні ліки" вагітних, людей із захворюванням шлунково-кишкового тракту і хворих на депресію. Про це повідомили в прес-службі МОЗ, передає УНН.

“Враховуючи розширення фінансування у наступному році, Міністерство охорони здоров’я планує додати до урядової програми „Доступні ліки“ ще 3 нозології”, — зазначили в МОЗ.

Як зазначили в прес-службі, про це йдеться в проекті постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

“Рішенням Міністерства, за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по 3 нових нозологій 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Також у проекті передбачено додати ще по одній діючій речовині — “Лозартан” і “Глібенкламід” — для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, за 9 місяців в Україні виписано 6,7 млн рецептів за програмою “Доступні ліки” на суму 430 млн грн.

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