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Вадим Столар: передали пограничникам 10 дронов DJI Mavic 3T за 3 млн грн

Киев • УНН

 • 801911 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинские пограничники получили от Благотворительного фонда Вадима Столара 10 квадрокоптеров DJI Mavic 3T, которые из-за ряда преимуществ считаются едва ли не лучшими в своем классе. Об этом, как говорится в материале VGORODE, сообщил журналистам Вадим Столар, передает УНН.

Вадим Столар: передали пограничникам 10 дронов DJI Mavic 3T за 3 млн грн

Вадим Столар призвал максимально обеспечивать защитников беспилотниками

“С начала масштабного вторжения россии в Украину наш Фонд делает все, чтобы поддержать военных, которые защищают нашу землю. Одной из самых больших потребностей фронта остаются беспилотные летательные аппараты, которые доказали свою практичность и полезность в отражении российской агрессии, – прокомментировал Вадим Столар. – Поэтому мы уже неоднократно реагировали на запросы защитников и передавали БПЛА, другое высокотехнологичное оборудование – в целом с начала российского вторжения Фонд предоставил 383 беспилотники, антидронные системы, тепловизоры и т.д.”.

“Однако потребность в беспилотниках среди военных только растет – поэтому мы продолжаем закупать дроны, чтобы помогать защитникам эффективнее уничтожать врага. На этот раз Фонд закупил и передал сразу 10 таких аппаратов, на что было выделено почти 3 млн грн. Не останавливаемся в поддержке ВСУ до самой Победы Украины!” – отметил Вадим Столар.

Волонтеры Фонда Вадима Столара рассказали об особенностях переданных дронов

“Когда мы говорим о дронах, в которых сейчас так нуждается армия, речь идет не только об ударных БПЛА, таких как байрактар, или о дронах-камикадзе, – важны также и малые разведывательные аппараты. Они проявили себя очень гибкими и способными выполнять различные задачи. Среди таких квадрокоптеров едва ли не лучшими являются DJI Mavic 3T, которые, кроме того, оборудованы тепловизорами, что позволяет им эффективно действовать ночью. Но сегодня найти их очень трудно, а стоят они дорого. Однако это действительно очень нужные аппараты, поэтому наши волонтеры всеми правдами и неправдами смогли найти 10 единиц. За счет Фонда Вадима Столара мы закупили их и передали на передовую. Уверена, что эти аппараты помогут нашим защитникам уберечь себя и приблизить нашу Победу”, – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

Военные отметили преимущества предоставленных Фондом Вадима Столара БПЛА.

“Спасибо Фонду Вадима Столара за переданную технику – эти 10 дронов очень помогут нам выявлять и бить врага. Важно, что эта модель DJI Mavic 3T компактная, но при этом может пролететь более 30 км, оставаясь в воздухе 45 минут. Это позволяет с относительно безопасного расстояния вести разведку позиций противника и наводить на них артиллерийский огонь. Очень важно, что этот Мавик оснащен тепловизором, а значит он может эффективно работать как днем, так и ночью”, – отметили представители военного подразделения, получившего дроны от Фонда Вадима Столара.

Они добавили, что среди задач, которые могут выполнять указанные беспилотники, есть:

• разведка позиций противника;
• наведение и корректировка огня артиллерии;
• выявление вражеских ДРГ;
• поиск раненых и сопровождение эвакуационных команд;
• взятие в плен боевиков (если дрон оснащен громкоговорителем).

А при необходимости даже такие небольшие дроны способны нести боевые снаряды и уничтожать врага на поле боя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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