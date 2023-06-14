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Вадим Столар: передали прикордонникам 10 дронів DJI Mavic 3T за 3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські прикордонники отримали від Благодійного фонду Вадима Столара 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T, які через низку переваг вважаються чи не найкращими у своєму класі. Про це, як йдеться у матеріалі VGORODE, повідомив журналістам Вадим Столар, передає УНН.

Вадим Столар: передали прикордонникам 10 дронів DJI Mavic 3T за 3 млн грн

Вадим Столар закликав максимально забезпечувати захисників безпілотниками

“З початку масштабного вторгнення росії в Україну наш Фонд робить усе, аби підтримати військових, які боронять нашу землю. Однією з найбільших потреб фронту залишаються безпілотні літальні апарати, які довели свою практичність і корисність у відбитті російської агресії, – прокоментував Вадим Столар. – Тож ми вже неодноразово реагували на запити захисників та передавали БПЛА, інше високотехнологічне обладнання – загалом з початку російського вторгнення Фонд надав 383 безпілотники, антидронні системи, тепловізори тощо”.

“Проте потреба у безпілотниках серед військових тільки зростає – тож ми продовжуємо закуповувати дрони, щоб допомагати захисникам ефективніше нищити ворога. Цього разу Фонд закупив та передав одразу 10 таких апаратів, на що було виділено майже 3 млн грн. Не зупиняємось у підтримці ЗСУ аж до самої Перемоги України!” – наголосив Вадим Столар.

Волонтери Фонду Вадима Столара розповіли про особливості переданих дронів

“Коли ми говоримо про дрони, яких зараз так потребує армія, ідеться не лише про ударні БПЛА, такі як байрактар, або про дрони-камікадзе, – важливі також і малі розвідувальні апарати. Вони проявили себе дуже гнучкими та здатними виконувати різноманітні завдання. Серед таких квадрокоптерів чи не найкращими є DJI Mavic 3T, які, крім того, обладнані тепловізорами, що дозволяє їм ефективно діяти вночі. Але сьогодні знайти їх дуже важко, а коштують вони дорого. Проте це дійсно дуже потрібні апарати, тож наші волонтери усіма правдами й неправдами змогли знайти 10 одиниць. Коштом Фонду Вадима Столара ми закупили їх та передали на передову. Впевнена, що ці апарати допоможуть нашим захисникам вберегти себе та наблизити нашу Перемогу”, – підкреслила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Військові наголосили на перевагах наданих Фондом Вадима Столара БПЛА

“Дякуємо Фонду Вадима Столара за передану техніку – ці 10 дронів дуже допоможуть нам виявляти та бити ворога. Важливо, що ця модель DJI Mavic 3T компактна, але водночас може пролетіти понад 30 км, залишаючись у повітрі 45 хвилин. Це дозволяє з відносно безпечної відстані вести розвідку позицій противника та наводити на них артилерійський вогонь. Дуже важливо, що цей Мавік оснащено тепловізором, а отже він може ефективно працювати як вдень, так і вночі”, – зазначили представники військового підрозділу, який отримав дрони від Фонду Вадима Столара.

Вони додали, що серед завдань, які можуть виконувати зазначені безпілотники, є:

• розвідка позицій противника;
• наведення та коригування вогню артилерії;
• виявлення ворожих ДРГ;
• пошук поранених та супровід евакуаційних команд;
• взяття в полон бойовиків (якщо дрон оснащено гучномовцем).

А за потреби навіть такі невеликі дрони здатні нести бойові снаряди та нищити ворога на полі бою.

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